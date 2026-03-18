Lautaro scalpita verso Firenze il capitano vuole esserci | c’è già il suo piano partita

Lautaro Martinez si prepara a tornare in campo e si sta concentrando su un possibile trasferimento a Firenze. Il giocatore ha già predisposto un piano per l’approdo in Toscana e il suo desiderio di essere presente nella squadra è evidente. Il countdown per il suo ritorno ufficiale è iniziato e l’attenzione si concentra sulla sua prossima mossa.

Lautaro. Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Lautaro Martinez è ufficialmente iniziato. Dopo lo stop forzato che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde, le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile accendono una speranza per i tifosi nerazzurri: il capitano punta alla convocazione per la delicata sfida contro la Fiorentina. Tuttavia, nonostante l’ottimismo che filtra dall’infermeria, la parola d’ordine resta “prudenza”. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff medico e tecnico non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. Il rischio di una ricaduta in questa fase cruciale del campionato sarebbe un problema che Cristian Chivu in questo momento non può permettersi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Lautaro, il piano per lo scudetto: c’è un dato clamoroso. Il capitano scalpita per il rientrodi Redazione Inter News 24Lautaro scalpita per tornare a disposizione di Chivu: l’obiettivo è respingere l’assalto del Milan e chiudere la pratica... L’Inter perde il suo capitano: per Lautaro Martinez stop al soleo e spettro lungo degitazioneLe nubi plumbee addensatesi sul cielo di Bergen trovano una drammatica conferma clinica: l’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nel momento... Tutto quello che riguarda Lautaro scalpita Temi più discussi: Lautaro, tra voglia e prudenza: la situazione in vista di Firenze. Chivu difficilmente…; Inter, arriva il momento decisivo: da Firenze alla Roma e il Como, il calendario; Lautaro scalpita con l'obiettivo Firenze. Il capitano è tornato a rivedere il verde del campo; Bastoni tra partita e mercato. Lautaro scalpita: le top news delle 13. Lautaro, Calhanoglu e Bastoni: chi rientra contro la FiorentinaL'Inter prepara la gara in casa della Fiorentina: gli aggiornamenti sulle condizioni di Calhanoglu, Bastoni e Lautaro Martinez ... calciomercato.it CdS - Thuram offre di nuovo la sua versione sbiadita. Speranza Lautaro: Chivu potrebbe riaverlo a FirenzeAncora una prestazione deludente per Marcus Thuram, rimasto a secco anche contro l'Atalanta. Con l'assenza di Lautaro Martinez sarebbe toccato al francese trascinare il reparto, ma la speranza ha pian ... msn.com «Non verranno corsi rischi, ma il ritorno è decisivo». Lautaro Martinez scalpita: è tornato ad allenarsi con il gruppo solo nella seconda metà della settimana, ma la sua intenzione è chiara, vuole esserci già contro la Fiorentina. L’argentino è consapevole che n - facebook.com facebook Lautaro Martinez non vede l'ora di tornare! #Lautaro #Inter #Capitano #Chivu #Oaktree #SerieA #Scudetto #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Toro x.com