Lauren Hutton guida Gant | eredità e innovazione

Lauren Hutton sarà protagonista della campagna PrimaveraEstate 2026 di Gant, firmata a New York. La modella e attrice americana, nota per la sua lunga carriera, apparirà nelle immagini promozionali del marchio per questa stagione. La campagna mette in evidenza il mix tra tradizione e innovazione di Gant attraverso uno scatto realizzato nella grande mela.

La leggendaria Lauren Hutton guiderà la nuova campagna PrimaveraEstate 2026 del marchio americano Gant, scattata a New York. Al suo fianco si uniscono il supermodello Mark Vanderloo con il figlio Jr., insieme alle voci emergenti Jasaya Neale e Zoe Dubno. Questa iniziativa, che vede Gant presente in 80 Paesi con oltre 600 negozi, mira a celebrare l’eredità dello sportswear americano attraverso il passaggio di valori tra le generazioni. L’evoluzione del concetto di eredità nella moda. La scelta di inserire Mark Vanderloo e suo figlio nel progetto non è casuale ma risponde a una precisa strategia di comunicazione. La presenza di due figure maschili rappresenta visivamente il trasferimento di stile da padre a figlio, rendendo tangibile il valore dell’esperienza storica del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lauren Hutton guida Gant: eredità e innovazione Articoli correlati Pizzetti guida i commercialisti: 10 anni di inclusione e innovazionePaola Pizzetti guida l'Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia: un mandato fino al 2030 Paola Pizzetti è stata eletta presidente dell'Ordine dei... Nuovo corso Anaci Prato: Bari guida verso sostenibilità e innovazioneAlessandro Bari è stato confermato presidente provinciale dell'Anaci Prato per il prossimo quadriennio.