Carmela Fiorella, moglie di un ex assessore regionale pugliese, è imputata a Bari per aver presentato una laurea falsa. La richiesta di messa alla prova è stata respinta, e ora il procedimento giudiziario continuerà. La donna dovrà affrontare il processo, che si terrà nelle prossime settimane.

È stata respinta la richiesta di messa alla prova per Carmela Fiorella, moglie dell'ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo (Pd), imputata a Bari per la presunta laurea falsa presentata ad Aeroporti di Puglia (AdP) nell'ambito di un bando - poi vinto dalla stessa Fiorella - per la posizione di dirigente delle Risorse umane di AdP. A settembre, dopo aver risarcito Aeroporti di Puglia con 35mila euro, Fiorella aveva chiesto di prestare servizio per lavori socialmente utili alla Caritas di Barletta. Il programma della messa alla prova, al quale la Procura di Bari aveva dato parere favorevole, è però stato ritenuto insufficiente dal gip Francesco Vittorio Rinaldi, che quindi ha disposto il rinvio a giudizio per Fiorella. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Laurea falsa per farsi assumere», Carmela Fiorella andrà a processo

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