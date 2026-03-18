Laura Boldrini e Mia Diop in dialogo per la pace al festival ’Oltre marzo’

Durante il festival ’Oltre marzo’, organizzato dal Partito Democratico e Donne Democratiche di Agliana con il sostegno del Pd provinciale, si è svolto un incontro tra Laura Boldrini e Mia Diop. Le due hanno discusso del tema ’Donne e pace una scelta politica’. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e si è concluso con un confronto che ha evidenziato il dialogo tra le relatrici.

Il confronto sul tema ’Donne e pace una scelta politica’, con la deputata Laura Boldrini e la vice presidente della regione Toscana Mia Diop ha concluso con successo il festival ’Oltre marzo’, organizzato dal Partito democratico e Donne democratiche di Agliana con il sostegno del Pd provinciale. Tante le persone presenti nel salone al primo piano del circolo Rinascita, per ascoltare due donne impegnate in politica ma appartenenti a generazioni ed esperienze diverse. Laura Boldrini, ex presidente della Camera e attuale presidente della commissione permanente sui diritti umani nel mondo, è stata a lungo funzionaria delle Agenzie Onu. Mia Diop, oltre all’incarico di vicepresidente della Regione ha tra le sue deleghe pace e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laura Boldrini e Mia Diop in dialogo per la pace al festival ’Oltre marzo’ Articoli correlati Pace, la vicepresidente Diop visita Rondine: “Esperienza reale di convivenza e dialogo”Arezzo, 5 febbraio 2026 – La vicepresidente Mia Bintou Diop in visita oggi a Rondine Cittadella della Pace, assieme a una delegazione dell’Autorità... Hannoun, Laura Boldrini rossa d'imbarazzo: "Mi ha chiesto la foto"Essì, l'arresto di Mohammad Hannoun pare aver fatto davvero arrabbiare Laura Boldrini. Tutto quello che riguarda Laura Boldrini Temi più discussi: Laura Boldrini e Mia Diop in dialogo per la pace al festival ’Oltre marzo’; Livorno, la sindacalista Quercioli ringrazia la Boldrini: Vicini a noi italiani bloccati a Doha; Oltre marzo si chiude con il dibattito Donne e pace; Monologo sulla remigrazione, Vannacci fa il suo esordio da attore. Sesso e consenso, insulti a Laura Boldrini: bufera sul post di Alfredo Giovine (Forza Italia). Ecco cosa ha dettoScoppia un caso che vede coinvolti il vicesegretario cittadino di Forza Italia Bari, Alfredo Giovine, e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini per un post sessista sulla proposta di legge sul ... quotidianodipuglia.it A proposito d’odio. Pussy pass e big-bamboo, Laura Boldrini denuncia il sessismo della destra bareseAvete presente il clima di odio denunciato da Giorgia Meloni e da tutta la destra dopo l’omicidio Kirk? Quello che, a sentire loro, sarebbe alimentato dalla sinistra?. Comincia con una domanda ... blitzquotidiano.it "Se vogliamo la stabilità in Medio Oriente è Netanyahu che va fermato e con lui Trump che lo segue nel suo scellerato progetto”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata dem e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. x.com Laura Boldrini. . Chi l'avrebbe mai immaginato che il mio "basta!" al ministro Tajani avrebbe sortito questi effetti! Se l'avessi saputo non l'avrei detto! - facebook.com facebook