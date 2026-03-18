L'Atalanta ne prende altri quattro dal Bayern | finisce la Champions delle italiane definiti i quarti

Il Bayern Monaco ha battuto l'Atalanta 4-1 nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il match si è concluso con un risultato complessivo di 8-2 per i tedeschi, che hanno segnato quattro reti nel secondo tempo grazie anche a un gol di Kane. La partita ha segnato la fine del percorso delle italiane nella competizione.

Il Bayern Monaco travolge l'Atalanta 4-1con un super Kane: finisce l'avventura delle italiane in Champions League. Il quadro completo dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Delle quattro squadre italiane in Champions è rimasta soltanto l'Atalanta, che affronterà un avversario fortissimo: il Bayern MonacoDa 36 sono rimaste soltanto in 16, e saranno loro a giocarsi gli ottavi di finale di Champions League il 10 e l'11 marzo. Il Bayern travolge l'Atalanta 6-1 e ipoteca i quarti di ChampionsAGI - Non c'è proprio partita alla New Balance Arena tra Atalanta e Bayern Monaco. ATALANTA vs BAYERN in DIRETTA con TELECRONACA | CHAMPIONS LEAGUE LIVE Tutto quello che riguarda L 8217 Atalanta ne prende altri quattro... Temi più discussi: Calcio Champions League – Fa festa il Bayern: l’Atalanta ne prende sei in casa; Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern; La Dea con l’Inter si prende mezzo San Siro; Il record al contrario dell'Atalanta con il Bayern: è il quarto peggior risultato di sempre. L’Atalanta ne prende altri quattro dal Bayern: finisce la Champions delle italiane, definiti i quartiIl Bayern Monaco travolge l'Atalanta 4-1con un super Kane: finisce l'avventura delle italiane in Champions League ... fanpage.it L'Atalanta ne prende 6 dal Bayern, de Roon: Ne usciamo più forti. Serata storta, mai mollatoMarten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, gonfia il petto dopo l'1-6 subito all'andata degli Ottavi di Finale di Champions League, persa contro il Bayern Monaco alla 'New Balance Arena' di Bergamo ... msn.com Il Bayern spazza via l’Atalanta anche al ritorno: poker dei campioni di Germania alla Dea sconfitta per 6-1 all’andata ed eliminata agli ottavi, i tedeschi sono ai quarti di Champions - facebook.com facebook 1 - L'Atalanta è la prima squadra italiana a subire almeno 10 gol tra andata e ritorno in un singolo turno nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee. Lezione. #UCL x.com