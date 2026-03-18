L’Associazione Umanità di Ferrara ha inviato una lettera al Centro del Patrimonio mondiale Unesco, richiedendo un intervento riguardo a un maxi palco installato nel centro della città. La comunicazione è stata condivisa con il nostro giornale e fa parte di una presa di posizione ufficiale da parte dell’associazione culturale. La lettera è stata trasmessa dal consiglio direttivo dell’Associazione Umanità Aps.

Dal consiglio direttivo dell’Associazione culturale Umanità Aps di Ferrara riceviamo e pubblichiamo la lettera al Centro del Patrimonio mondiale Unesco e inviata al nostro giornale. * * * Con la presente, l’intero Consiglio direttivo dell’associazione culturale Umanità Aps intende portare alla vostra attenzione una situazione che riteniamo di crescente gravità riguardo alla gestione del sito “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”, iscritto nella lista del Patrimonio mondiale. Negli ultimi anni, e con particolare intensità nel periodo recente, il centro storico della città è stato sempre più frequentemente utilizzato per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Associazione Umanità: "Maxi palco in centro. Ora intervenga l’Unesco"

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