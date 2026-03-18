L’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli ha chiarito che lo stadio Maradona non è escluso dalla candidatura per Euro 2032 e che la decisione finale sarà presa a ottobre. Ha inoltre spiegato che il progetto di adeguamento dell’impianto è ancora in fase di valutazione e che non ci sono ancora certezze definitive. La questione riguarda la partecipazione dello stadio alla prossima competizione internazionale.

A Stile TV è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli per parlare delal situazione dello stadio Maradona in vista di Eiuro 2032 L’assessore Cosenza sul Maradona. Stadio Maradona scartato dagli Europei? “ Assolutamente no. Bisogna presentare il progetto entro il 31 luglio e a ottobre ci sarà la scelta. Siamo tra i 10 e domani andremo alla Figc. Abbiamo presentato tutta la documentazione che ci avevano chiesto il 2 marzo, ci hanno chiesto ulteriori informazioni e domani abbiamo un incontro con la Figc. Loro chiedono ulteriori informazioni e andremo ad esporre le risposte. C’è una lunga relazione da mandare in inglese, voluta dalla Uefa e che suppongo abbiano chiesto a tutte le città candidate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza: “Il Maradona non è fuori da Euro2032, la scelta ci sarà a ottobre”

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