L’assessore Cosenza | Il Maradona non è fuori da Euro2032 la scelta ci sarà a ottobre

Da ilnapolista.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli ha chiarito che lo stadio Maradona non è escluso dalla candidatura per Euro 2032 e che la decisione finale sarà presa a ottobre. Ha inoltre spiegato che il progetto di adeguamento dell’impianto è ancora in fase di valutazione e che non ci sono ancora certezze definitive. La questione riguarda la partecipazione dello stadio alla prossima competizione internazionale.

A  Stile TV è intervenuto  Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del  Comune di Napoli   per parlare delal situazione dello stadio Maradona in vista di Eiuro 2032 L’assessore Cosenza sul Maradona. Stadio Maradona scartato dagli Europei? “ Assolutamente no. Bisogna presentare il progetto entro il 31 luglio e a ottobre ci sarà la scelta. Siamo tra i 10 e domani andremo alla Figc. Abbiamo presentato tutta la documentazione che ci avevano chiesto il 2 marzo, ci hanno chiesto ulteriori informazioni e domani abbiamo un incontro con la Figc. Loro chiedono ulteriori informazioni e andremo ad esporre le risposte. C’è una lunga relazione da mandare in inglese, voluta dalla Uefa e che suppongo abbiano chiesto a tutte le città candidate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

l8217assessore cosenza il maradona non 232 fuori da euro2032 la scelta ci sar224 a ottobre
© Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza: “Il Maradona non è fuori da Euro2032, la scelta ci sarà a ottobre”

Articoli correlati

L’assessore Cosenza: “Il Maradona ricorderà il Maracanà, senza pista e col terzo anello”A Stile Tv: “Il Napoli giocherà con i lavori in corso, senza mai perdere posti disponibili.

L’assessore Cosenza sul restyling stadio Maradona: “Faremo i lavori anche senza gli Europei. Via la pista d’atletica”Alla web tv del Comune: "Il Calcio Napoli ha sempre ricevuto tutti i nostri progetti, per adesso il modello è quello presentato dal Calcio Napoli nel...

Contenuti e approfondimenti su L'assessore Cosenza Il Maradona non è...

Temi più discussi: Provinciali Cosenza, l’Assessore Straface esulta: Turano primo eletto è il trionfo di Forza Italia; Stadio Maradona, Cosenza: Euro ’32? I lavori si faranno ugualmente. Vendere lo stadio? Sì, ma al prezzo giusto; Cosenza, l'assessore Branda: A lavoro per prolungare Fiera · Video CosenzaChannel.it; Napoli, dal 23 marzo la Linea 6 della metro attiva fino alle 21.30.

l assessore cosenza ilL’assessore Cosenza sul Maradona: Il Napoli versa 850mila euro l’anno, solo a giugno abbiamo guadagnato 3 milioniL'assessore Cosenza sul Maradona: ha parlato della questione stadio e ha detto che il Comune guadagna di più senza il Napoli ... ilnapolista.it

Dopo il ciclone, l’assessore Branda: «Si lavora per allungare la durata della Fiera»Dopo la felice inaugurazione il maltempo improvviso ha colpito duramente gli espositori. Adesso dal Comune stanno vagliando diverse ipotesi ... cosenzachannel.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.