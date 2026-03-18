L' arresto di Guadalupi | ritratto del politico ragazzino da studente a mister preferenze

Nato a Mesagne il 26 luglio 1991, Pietro Guadalupi è stato arrestato ieri mattina nell’ambito di un’indagine della Dda di Lecce. Conosciuto come politico emergente, Guadalupi ha iniziato la sua carriera pubblica come studente e ha ottenuto una certa attenzione per le sue preferenze elettorali. L’arresto ha coinvolto il suo nome in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Nato a Mesagne il 26 luglio 1991, Pietro Guadalupi, arrestato nella mattinata di ieri nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Lecce, muove i primi passi nell’impegno pubblico a soli 18 anni, quando diventa presidente della Pro Loco di Tuturano. La scelta di partire da una frazione periferica di Brindisi ne definisce sin da subito il profilo: forte radicamento nel territorio, attenzione alla dimensione comunitaria e capacità di costruire relazioni dal basso, a partire proprio dalla piccola frazione di Tuturano. Un anno dopo l’esperienza nella Pro Loco, entra in consiglio comunale a Brindisi, dove viene eletto consigliere e successivamente vice presidente del consiglio comunale, iniziando a frequentare con continuità i “palazzi del potere”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - L'arresto di Guadalupi: ritratto del politico ragazzino, da studente a mister preferenze Articoli correlati Leggi anche: Provinciali, le ultime alleanze in vista del voto di domenica. Ma senza i mister preferenze: ?il paradosso dei consiglieri già ?esclusi? Grave incidente in moto: ragazzino di 17 anni va in arresto cardiacoUn ragazzo di appena 17 anni lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale a Cremona. Una raccolta di contenuti su L'arresto di Guadalupi ritratto del... Temi più discussi: L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi (FdI) arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso; Estorsione con metodo mafioso: quattro arresti, fra cui ex presidente del consiglio comunale; Sa vivere, non arriva da New York: così il politico vicino a FdI parlava di una vittima del pizzo; Brindisi, estorsioni in odor di Scu: 4 arresti, c’è anche ex presidente del Consiglio. L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, Pietro Guadalupi (FdI), arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafiosoUn’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un volto noto della politica locale pugliese, ... thesocialpost.it Sa vivere, non arriva da New York: così il politico vicino a FdI parlava di una vittima del pizzoPietro Guadalupi, ex enfant prodige del centrodestra a Brindisi, è stato arrestato con l’accusa di estorsione con l'aggravante mafiosa. Per gli investigatori ... bari.repubblica.it Ops! L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi (FdI) arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso di Andrea Tundo Pietro Guadalupi, vicino a Raffaele Fitto, nel 2023 era stato anche in lizza per la candidatura a sindaco. Nell'inchiesta della - facebook.com facebook