Un esponente di lunga data della diplomazia iraniana, Larijani, viene descritto come un elemento stabilizzante, contrapposto all'influenza dei militari. In un momento in cui l’Iran affronta un blackout informatico diffuso, si registra la scomparsa di uno dei suoi politici più strategici. La sua presenza viene vista come un punto di riferimento nel panorama politico del paese.

Iran Attore chiave nelle trattative, la sua scomparsa avrà effetti sul regime e sulla gestione del conflitto: avanzerà la linea dura, quello che vuole Israele Iran Attore chiave nelle trattative, la sua scomparsa avrà effetti sul regime e sulla gestione del conflitto: avanzerà la linea dura, quello che vuole Israele Mentre il Paese continua a vivere nel blackout informatico, la Repubblica islamica subisce la perdita di uno dei suoi strateghi più influenti. L’assassinio di Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo di Sicurezza iraniano, potrebbe far vacillare il sistema, ma molto difficilmente paralizzerà le istituzioni del Paese.... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Larijani, il veterano «stabilizzante»: argine ai militari, ultima voce della diplomazia

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