L’Aquila | ispettori giungono difesa chiede i figli

A L’Aquila, questa mattina alle 9:30, una delegazione inviata dal ministro della Giustizia ha visitato il Tribunale per i Minorenni. Durante l’udienza, la difesa ha presentato richiesta per la custodia dei figli coinvolti nel procedimento. Gli ispettori sono stati accolti nel tribunale, mentre si sono svolti gli interventi legali relativi alla tutela dei minori.

La tensione giuridica si è accesa nuovamente a L’Aquila dove, questa mattina alle 9:30 del 17 marzo, una delegazione inviata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto il suo ingresso nel Tribunale per i Minorenni. L’obiettivo di questi ispettori è quello di esaminare la complessa vicenda nota come Famiglia nel bosco, relativa ai bambini di Palmoli sottratti ai genitori e collocati in una casa famiglia a Vasto dal 20 novembre scorso. Mentre l’ispezione ministeriale potrebbe protrarsi per due o tre giorni, la difesa legale guidata da Marco Femminella e Danila Solinas ha già depositato un ricorso alla Corte d’Appello chiedendo con forza il ricongiungimento immediato dei minori con i loro genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: ispettori giungono, difesa chiede i figli Articoli correlati Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L’AquilaROMA, 09 MAR – Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ulteriori... Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L’Aquila. Salvini prepara visitaIl ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ulteriori approfondimenti... Aggiornamenti e notizie su L'Aquila ispettori giungono difesa... Gli ispettori di Nordio al tribunale dell’Aquila. La relazione sui bimbi: Ora sono tranquilliSono arrivati in quattro, a bordo di un’auto scura, fendendo la folla di giornalisti. Gli ispettori del ministero della ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, ispettori a L'Aquila. Difesa presenta ricorsoLa mattina del 17 marzo, alle 9:30, gli ispettori incaricati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sono arrivati al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila per esaminare gli atti e analizzare la vic ... tg24.sky.it