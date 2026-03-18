Sono iniziati ieri i controlli degli ispettori del ministero della Giustizia nel tribunale dei minorenni dell’Aquila. L’ispezione si concentra sulle procedure e sulle pratiche adottate dall’istituto, dopo che il tribunale è stato coinvolto in un caso relativo a una famiglia nel bosco. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per valutare aspetti amministrativi e operativi della struttura.

È cominciato ieri il lavoro degli ispettori del ministero della Giustizia al tribunale dei minorenni dell’Aquila, finito al centro della polemica per il caso della famiglia nel bosco. La vicenda, che va avanti ormai da diversi mesi, è tornata ad infiammarsi negli ultimi giorni, in sospetta coincidenza con la scadenza di domenica e lunedì, quando ci sarà il referendum costituzionale. «Stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari secondo la delega del ministro nella massima collaborazione e serenità. In questo momento l’attività nostra è riservata, quindi questo è quello che possiamo dire». Sono le uniche parole pronunciate dalla capo-delegazione degli ispettori del ministero della Giustizia, Monica Sarti, all’uscita dal tribunale dei minorenni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Aquila, al via l’ispezione in tribunale

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Due uomini e una donna si sono presentati all'Aquila, al Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo, per esaminare gli atti relativi al caso della “famiglia nel bosco” di Palmoli #ilcentro #tribunaledeiminori #laquila #Nordio #ministro #giustizia #magistratura #politica - facebook.com facebook

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