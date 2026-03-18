L’Antidote partecipa al Soul festival con una performance che mette in evidenza la connessione tra artisti e pubblico. La band, nota per i brani che nascono come un dialogo, si esibisce in un evento che si tiene a Milano. La serata vede protagonisti diversi musicisti e un pubblico appassionato, tutti coinvolti in un momento di musica dal vivo.

Milano, 18 marzo 2026 – È un incrocio di storie, di uomini, di traiettorie artistiche quello che rende L’Antidote un peculiarissimo progetto multiculturale in scena domani all’ Auditorium San Fedele nell’ambito di Soul, il festival di spiritualità articolato in diversi spazi cittadini fino al 22 marzo con oltre 70 appuntamenti. Nel Trio, infatti, il percussionista iraniano Bijan Chemirani, maestro dello zarb e raffinato esploratore dei territori tra jazz e Mediterraneo, intreccia la propria ricerca ritmica col pianoforte del libanese Rami Khalifé e col violoncello dell’ albanese Redi Hasa, che nel suo curriculum oltre alla collaborazione con Ludovico Einaud i, annovera esperienze pure con Maria Mazzotta e Robert Plant. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Antidote approda al Soul festival: “Fra noi una connessione umana, i brani nascono come un dialogo”

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