Damon Lindelof si scusa pubblicamente per aver dichiarato di aver rimosso il nome di Green dal titolo di

Nel fragile equilibrio tra fandom e produzione, basta una frase per innescare un effetto domino. È quanto accaduto a Damon Lindelof, finito al centro di una polemica per una battuta su "Lanterns". Ora il co-creatore torna sui suoi passi, tra scuse pubbliche e chiarimenti. Damon Lindelof chiarisce le sue parole su "Lanterns" dopo le critiche dei fan DC: la battuta sul "Green" era fuori luogo. Il creatore si scusa pubblicamente, difende la serie HBO e promette maggiore attenzione verso l'universo dei Green Lantern. La battuta, le critiche e il dietrofront di Lindelof Tutto nasce da una frase pronunciata con leggerezza, ma destinata a sedimentarsi ben oltre le intenzioni iniziali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lanterns, Damon Lindelof si scusa per aver detto di aver tolto Green dal titolo: "Perché era stupido"

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