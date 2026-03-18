L’Angelini centra l’obiettivo Messa ko l’Anderlini Modena

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha ottenuto una vittoria contro l’Anderlini Modena nella partita di serie B1 di pallavolo femminile. La squadra cesenate ha vinto i tre set con il punteggio di 14-25, 17-25 e 23-25, portando a casa un risultato pieno in trasferta. La partita si è conclusa con il successo dell’Angelini, che ha centrato l’obiettivo prefissato.

Sorride l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di pallavolo femminile di serie B1 in casa dell’ Anderlini Modena centra l’obiettivo dichiarato e si porta a casa una vittoria piena grazie al risultato finale 0-3 (14-25, 17-25, 23-25). Una partita pulita, nella quale le bianconere difendono tanto, Vallicelli dirige un gioco mai scontato e il contrattacco è sempre gestito con intelligenza. Nelle battute finali dell’ultimo set, Cesena è brava a non lasciar scivolare il match, evitando cali di tensione e chiudendo senza indugi alla prima occasione utile. La partita. Nel primo set l’Anderlini prova a scappare via (7-4), ma Pirro impatta di prima intenzione (7-7), Parise vede il buco per il suo pallonetto lungo (10-16), poi arriva l’ace di Benazzi (12-21), Anderlini attacca fuori ed è 14-25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini centra l’obiettivo. Messa ko l’Anderlini Modena Articoli correlati Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena non sbaglia a Modena: Anderlini ko in tre setSorride l’Elettromeccanica Angelini Cesena che in casa dell’Anderlini Modena centra l’obiettivo dichiarato e si porta a casa una bella vittoria piena... L’Angelini sul campo dell’Anderlini ModenaAltro delicato incontro in chiave salvezza nel campionato di volley di serie B1 femminile per l’Elettromeccanica Angelini: oggi, alle 18, Cesena sarà... Altri aggiornamenti su Anderlini Modena Discussioni sull' argomento Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena non sbaglia a Modena: Anderlini ko in tre set; Per l’Elettromeccanica Angelini trasferta da non sbagliare. L’Angelini centra l’obiettivo. Messa KO l’Anderlini ModenaSorride l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di pallavolo femminile di serie B1 in casa dell’Anderlini Modena centra l’obiettivo ... msn.com Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena non sbaglia a Modena: Anderlini ko in tre setSorride l’Elettromeccanica Angelini Cesena che in casa dell’Anderlini Modena centra l’obiettivo dichiarato e si porta a casa una bella vittoria piena grazie al risultato finale 0-3 ... cesenatoday.it È in arrivo un altro delicato incontro in chiave salvezza per l’Elettromeccanica Angelini: sabato 14 marzo, Cesena sarà di scena sul campo dell’Anderlini Modena... - facebook.com facebook