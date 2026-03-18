Noa Lang non è stato inserito nella formazione titolare del Galatasaray nella partita contro il Liverpool, rimanendo in panchina. La squadra turca affronta la trasferta senza il suo attaccante, mentre il Napoli aspetta con interesse eventuali sviluppi sul riscatto del giocatore. La decisione di non schierarlo arriva in una fase cruciale della competizione europea.

Il tecnico Buruk gli ha preferito l'ungherese Sallai. Anche contro il Besiktas è rimasto in panchina. Il Napoli spera nel riscatto da parte del club turco Non una buona notizia per il Napoli che spera ardentemente nel riscatto di Noa Lang da parte del Galatasaray. Questa sera il tecnico Buruk ha sorpreso con le scelte iniziali: ha preferito schierare sulla sinistra Sallai e non l’olandese del Napoli che a Istanbul sta facendo benino ma evidentemente non benissimo. Aveva già fatto panchina contro il Besiktas, non era proprio entrato in campo. Ha giocato l’ultima contro il Basaksehir e ha servito anche un assist. Ha segnato due gol, entrambi in Champions contro la Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang finisce in panchina, il Galatasaray a Liverpool senza di lui

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