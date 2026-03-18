Immaginereste che una commedia, intensamente vertiginosa e esilarante, sia una potente lezione sull’identità? Ebbene, Anfitrione è questo. Una commedia così travolgente da riuscire a tenere l’attenzione dei giovani anche a distanza di due millenni, che parla ad una sensibilità moderna. Una delle più illustri di Plauto, scritta presumibilmente verso la fine del III secolo a.C. Tuttavia, non si parla di un Anfitrione antico, passato, bensì di un Anfitrione profondamente attuale, dove la comicità gioca un ruolo fondamentale. Un adattamento al ‘qui e ora’ diretto e interpretato da Emilio Solfrizzi, che riprende temi come maschere imposte dalla società e ciò che si considerano ‘norme sociali’ e che poi sfociano nello smarrimento della propria identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Anfitrione è una potente lezione sull’identità

Articoli correlati

Olimpiadi, l’Italia dà una lezione di stile alla Francia: niente woke, vincono bellezza, identità e sobrietàDalla cerimonia ideologica dei giochi parigini 2024 al modello italiano: arte, tradizione, ironia istituzionale e quella normalità tutta nostrana che...

Da Timor est una lezione all'occidente sull'eclissi del sacro"Con l’aumentare del benessere materiale, l’‘orizzonte trascendentale’ tende spesso a ritirarsi.

Contenuti e approfondimenti su L'Anfitrione è una potente lezione...

Argomenti discussi: Luce dell’Archeologia parla dei nostri giorni.

L’Anfitrione è una potente lezione sull’identitàImmaginereste che una commedia, intensamente vertiginosa e esilarante, sia una potente lezione sull’identità? Ebbene, Anfitrione è questo. Una commedia così travolgente da riuscire a tenere l’attenzio ... ilrestodelcarlino.it

Solfrizzi a Mirandola Il mio Anfitrione è socialSi preannuncia una serata divertente e di risate, quella di domani alle 21 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. msn.com