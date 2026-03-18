Un’immagine circolata sui social mostra il leader ucciso con un anello sciita al dito, rimasto intatto tra le macerie. La foto riguarda il corpo di Ali Larijani, identificato così tra le macerie in seguito all’attacco. L’anello rappresenta un elemento distintivo che ha permesso di riconoscere il suo corpo. La scena si svolge a Roma, il 18 marzo 2026.

Roma, 18 marzo 2026 – L’anello sciita al dito permettere di distinguere il corpo di Ali Larijani in mezzo alle macerie. Il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale dell’Iran, vero ‘erede’ di Khamenei nel silenzio che circonda la sorte del figlio Mojtaba, è morto nelle prime ore di ieri in un attacco israeliano. Oggi sul suo account social è comparsa un’immagine che affianca una vecchia foto a quella scattata presumibilmente al momento della scoperta del cadavere di Larijani, dove appare, intatto, l’anello in argento dedicato a Muhammad al-Jawad, imam a 8 anni, figura centrale nella spiritualità islamica, venerato per la sua saggezza precoce e la sua immensa generosità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’anello sciita al dito di Larijani intatto tra le macerie, la foto sui social del leader ucciso

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