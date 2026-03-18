L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 18 Marzo 2026

Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica al 18 marzo 2026 si aggira a 0,1499 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta l’andamento attuale del mercato energetico italiano e viene comunicata quotidianamente per aggiornare gli operatori e i consumatori sui costi di riferimento. La rilevazione di oggi mostra un dato preciso che si inserisce nel contesto delle variazioni di mercato di questa giornata.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 18 Marzo 2026, si attesta a 0,1499 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 17 Marzo 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1278 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1834 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra l’1 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 18 e le 21, confermando la tendenza di una maggiore pressione sui prezzi nelle ore di maggiore domanda. Andamento giornaliero del PUN... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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