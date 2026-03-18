L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 18 Marzo 2026

Da quifinanza.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica al 18 marzo 2026 si aggira a 0,1499 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta l’andamento attuale del mercato energetico italiano e viene comunicata quotidianamente per aggiornare gli operatori e i consumatori sui costi di riferimento. La rilevazione di oggi mostra un dato preciso che si inserisce nel contesto delle variazioni di mercato di questa giornata.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 18 Marzo 2026, si attesta a 0,1499 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 17 Marzo 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1278 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1834 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra l’1 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 18 e le 21, confermando la tendenza di una maggiore pressione sui prezzi nelle ore di maggiore domanda. Andamento giornaliero del PUN... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

l8217andamento del pun energia elettrica 8211 prezzo aggiornato al 18 marzo 2026
© Quifinanza.it - L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 18 Marzo 2026

Articoli correlati

L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 4 Marzo 2026Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) oggi, 4 Marzo 2026, si attesta a 0,1657 €kWh.

L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 9 Marzo 2026Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 9 Marzo 2026, si attesta a 0,156 €/kWh.

Tutto quello che riguarda L'andamento del PUN energia elettrica...

Temi più discussi: I prezzi di elettricità e gas in Italia nel 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 17 marzo; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 11 marzo 2026; PUN Selectra luce e PSV gas 18 marzo: prezzi in crescita.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 11 Marzo 2026, si attesta a 0,1478 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 10 ... quifinanza.it

prezzo l andamento del punEnergia Elettrica: Prezzi e Trend del PUN (Monorario, F1, F2, F3) e previsioni 2026Il costo della corrente oggi, PUN Index GME 2026, l'andamento mensile e le previsioni. Analisi completa dei prezzi dell'energia elettrica. newsauto.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.