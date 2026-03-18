Un uomo è stato denunciato e multato con una sanzione di 4.500 euro per aver gettato rifiuti nella scarpata del Rato. Dal novembre dello scorso anno, aveva abbandonato materiali di scarto lungo la scarpata vicino allo svincolo Terni Ovest del raccordo autostradale Terni-Orte. Le autorità hanno identificato il responsabile e proceduto con le sanzioni previste dalla legge.

Dal novembre scorso abbandonava i rifiuti nella scarpata all’altezza dello svincolo Terni Ovest del raccordo autostradale Terni Orte. I carabinieri forestali ora lo hanno identificato: si tratta di uomo residente a Viterbo e che lavora in un supermercato a Terni. Non disponendo dei contenitori per la raccolta differenziata, si liberava dei rifiuti nel tragitto da casa al posto di lavoro. Era dal novembre 2025 che i militari del nucleo forestale orestale di Terni erano sulle tracce di un “abbandonatore” seriale di rifiuti. Con cadenza regolare, infatti, nella scarpata del Rato in corrispondenza dello svincolo “Terni Ovest”, comparivano sacchetti di rifiuti urbani gettati dalla carreggiata: episodi ripetuti nel tempo, sempre nello stesso punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lancia i rifiuti nella scarpata del Rato. Denunciato e multato di 4.500 euro

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