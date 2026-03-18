Negli ultimi due giorni, Trieste ha ospitato tre eventi internazionali che hanno consolidato il ruolo dell’Alto Adriatico come punto di collegamento tra Europa centrale, Balcani e Mediterraneo. La città si è trasformata in un centro di scambio e collaborazione, con rappresentanti provenienti da diversi paesi impegnati in discussioni sulla cooperazione e sull’integrazione regionale. La serie di incontri ha rafforzato la posizione strategica della zona come nodo chiave per le reti di connessione europee.

Tre eventi internazionali in due giorni hanno reso Trieste un laboratorio della nuova connettività europea, con l’Alto Adriatico al centro di integrazione dei Balcani, cooperazione centro-europea e strategie indo-mediterranee legate al corridoio Imec. Non è una coincidenza di calendario. La sequenza degli eventi suggerisce una narrativa più ampia: il tentativo dell’Italia di valorizzare Trieste come punto di intersezione tra la connettività europea continentale e le nuove rotte che collegano il Mediterraneo all’Indo-Pacifico. L’Alto Adriatico come porta dell’Europa centrale. In questo quadro si è inserito l’evento “Priority Actions: Upper Adriatic Interoperability & Balkan Connectivity”, organizzato dall’ Associazione Trieste Summit, con la media partnership di Formiche e Decode39, presso il Savoia Excelsior Palace Hotel. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Alto Adriatico è la porta dell’Europa centrale. Ecco perché

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