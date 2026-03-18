Lacoste Felpa ‘Trim’ | Comfort vestibilità e cura del capo

Lacoste ha presentato la felpa ‘Trim’, progettata per offrire comfort e una vestibilità ottimale. Il capo si distingue per la cura nei dettagli e materiali di qualità. La felpa è disponibile in diverse taglie e colori, pensata per un uso quotidiano. L’azienda ha annunciato che l’articolo contiene link di affiliazione, con possibili commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone garzato e dettagli ‘Lacoste Trim’: cosa rende speciale questa felpa. L’essenza del tessuto: morbidezza e durata. La base di questo capo è il cotone garzato, una scelta che bilancia traspirabilità e resistenza meccanica. A differenza dei tessuti sintetici, il cotone offre un comfort termico naturale, ideale per l’uso quotidiano o i viaggi brevi. La struttura a coste garantisce elasticità laterale senza bisogno di elastan aggiuntivo, mantenendo la vestibilità anche dopo diversi lavaggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lacoste Felpa ‘Trim’: Comfort, vestibilità e cura del capo Articoli correlati Leggi anche: UGG Classic Short II: Comfort, vestibilità e cura del suede Leggi anche: A.P.C. Felpa Rue Madame: stile minimalista e cura del capo