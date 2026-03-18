L’accordo sulla legalità nel settore della moda prosegue, con un portale dedicato ai dati e il riconoscimento del “bollino verde”. Il protocollo, firmato da Prefettura, Procura, Tribunale, associazioni di categoria e sindacati, si avvia verso una fase più operativa prevista per la prossima primavera. Nessuna data ufficiale, ma le parti confermano che il progetto continuerà a svilupparsi.

Il protocollo per la legalità nel settore della moda, firmato da Prefettura, Procura, Tribunale, associazioni di categoria e sindacati, entrerà nella sua fase "più operativa" in primavera. Ad aprile è prevista l’attivazione del portale sul quale le aziende del settore pubblicheranno, oltre a una serie di informazioni, anche i dati su fornitori e ditte nella loro catena degli appalti. "Uno strumento importante per tracciare e controllare la filiera – spiega l’avvocata Ilaria Ramoni, che sta seguendo la partita su incarico del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia – che non sostituisce ma si aggiunge alle ispezioni documentali e sul campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’accordo va avanti: "Portale con i dati e “bollino verde“"

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