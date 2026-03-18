Una autista di bus con vent’anni di esperienza ha annunciato di lasciare Reggio Emilia, affermando di aver paura. Durante un viaggio, una passeggera di 16 anni è stata aggredita a bordo del mezzo. La donna ha riferito di voler partire dalla città dopo l’incidente, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’accaduto.

Una passeggera di 16 anni è stata aggredita sul mezzo pubblico che stava guidando: "Vado via con il cuore spezzato, ma qui non ci sono più le condizioni per lavorare in serenità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La video protesta di Rosalinda, autista di bus da 20 anni: “Ho paura, lascio Reggio Emilia"

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