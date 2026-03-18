La versione PC di Death Stranding 2 | On the Beach si mostra nel trailer di lancio ed è spettacolare

La versione PC di Death Stranding 2: On the Beach è stata presentata attraverso il trailer di lancio, offrendo una panoramica sulle caratteristiche tecniche del gioco. Nel video vengono mostrati dettagli grafici e effetti visivi che mettono in evidenza le capacità della piattaforma. La presentazione si concentra sull’aspetto estetico e sulle possibilità di personalizzazione offerte dalla versione per computer.

La versione PC di Death Stranding 2: On the Beach si mostra finalmente nel suo trailer di lancio, offrendo uno sguardo approfondito alle potenzialità tecniche dell’ultima opera di Hideo Kojima. Il filmato punta tutto sull’impatto visivo e sulle innovazioni grafiche, evidenziando come il passaggio su computer consenta un livello di personalizzazione e fluidità superiore rispetto alle console. L’attesa è ormai finita: il titolo è pronto a sbarcare su PC il 19 marzo 2026, dopo il debutto già avvenuto su PlayStation 5. Il trailer non è solo spettacolo, ma anche una dichiarazione tecnica chiara. Si tratta di una versione pensata per sfruttare al massimo l’hardware moderno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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