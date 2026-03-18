Mark Samson, noto per le sue confidenze agli amici, spesso esprimeva frustrazione e rabbia nei confronti di una donna che non riusciva a controllare. La sua relazione con lei si caratterizzava per momenti di tensione e insoddisfazione. La situazione è stata seguita da un tragico episodio di femminicidio, considerato l’ultimo atto di una spirale di controllo.

Le confidenze di Mark Samson ai suoi amici erano spesso sfoghi di rabbia nei confronti di una donna che non riusciva a controllare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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