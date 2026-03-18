La simpatia di Manuel Rosa e Pino in Un posto al sole

Manuel decide di organizzare una cena al sushi con la mamma e il papà, utilizzando parte della mancia che ha ricevuto come regalo da Eleonor. La sua scelta mira a far trascorrere del tempo insieme in modo semplice e diretto. La scena si concentra sui protagonisti che condividono un momento informale, mostrando la loro spontaneità e vicinanza.

Manuel per far spendere alla mamma parte della mancia che le ha regalato Eleonor organizza una cena al sushi con mamma e papà. Guardando nello stesso locale arriva Pino a cena con una donna. Che si scopre essere una sua collega che gli faceva il filo. Per tutta la serata i due si guardano, non riuscendo a fare finta di niente. Il giorno dopo Damiano fa notare la cosa a Rosa, mostrando gelosia. Lei però sdrammatizza. Solo che dopo poche ore incontra Pino a palazzo Palladini, e tra i due scoppia una lite non proprio da due persone disinteressate. in tutto questo la cena al sushi diventa occasione per sprigionare tutta la simpatia di Manuel, Rosa, e Pino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La simpatia di Manuel, Rosa, e Pino in Un posto al sole Articoli correlati Un Posto al Sole, anticipazioni 26 febbraio: Rosa ripensa a Pino, Alberto incontra AnnaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Un Posto al Sole, anticipazioni 27 febbraio: Rosa in crisi tra Damiano e Pino, Anna delude GianlucaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.