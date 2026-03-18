la signora delle camelie

Domani e venerdì sera alle 20.30 si terrà un nuovo spettacolo della stagione di prosa degli Impavidi intitolato

Una parabola di classe, privilegio e patriarcato. Domani e venerdì sera, alle 20.30, nuovo appuntamento con la stagione di prosa degli Impavidi. In scena, nel teatro sarzanese, il capolavoro di Dumas figlio che ha ispirato anche La Traviata di Verdi, in una versione inedita che scardina il sentimentalismo e ne svela la ferocia. Prodotto da Fondazione Luzzati (Teatro della Tosse, Elsinor, Centro di Produzione Teatrale, Teatro Piemonte Europa, Arca Azzurra Associazione Culturale) ‘’ di Giovanni Ortoleva porta infatti in scena un omicidio sociale travestito da passione romantica. La trama ruota attorno alla vicenda di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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