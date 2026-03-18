Lodo Guenzi porta in scena lo spettacolo teatrale Toccando il vuoto, adattamento del memoir alpinistico di Joe Simpson, presso la Sala Umberto. La performance si concentra sulla narrazione delle imprese sportive e delle sfide estreme affrontate dall’autore, trasmettendo un’immagine intensa e viscerale delle difficoltà incontrate durante le scalate. La rappresentazione si svolge in un contesto di grande attenzione e coinvolgimento del pubblico.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Toccando il vuoto, adattamento del celebre memoir alpinistico di Joe Simpson.. Dove e Quando: Al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 24 al 29 marzo 2026.. Perché: Una riflessione profonda sulla resilienza umana e sul peso etico delle decisioni impossibili, portata in scena da un cast d’eccellenza guidato da Lodo Guenzi.. Il confine tra la vita e la morte, la sottile linea che separa l’ambizione dalla sopravvivenza, diventa materia teatrale pulsante alla Sala Umberto. Arriva a Roma Toccando il vuoto, la pièce tratta dal romanzo di Joe Simpson che ha segnato la letteratura di montagna e non solo. Sotto la regia di Silvio Peroni, lo spettacolo traspone sul palcoscenico l’incredibile vicenda vissuta nel 1985 sulle Ande peruviane, trasformando un’impresa alpinistica in un’indagine psicologica universale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La sfida estrema di Lodo Guenzi: Toccando il vuoto alla Sala Umberto

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