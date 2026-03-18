Disney+ ha confermato che la serie “Paradise” avrà una terza stagione. La produzione, un drama originale Hulu, è stata creata da Dan Fogelman e vede nel cast Sterling K. La serie, arrivata alla seconda stagione, continuerà con nuovi episodi annunciati dalla piattaforma di streaming. La conferma del rinnovo è stata comunicata recentemente da Disney+.

Disney+ ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di Paradise, la serie drama originale Hulu prodotta da 20th Television, creata da Dan Fogelman ( Only Murders in the Building, This Is Us ) e interpretata da Sterling K. Brown ( This is Us, American Fiction ) nel ruolo dell’agente Xavier Collins. La seconda stagione del thriller politico è disponibile in streaming su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Il finale di stagione debutterà lunedì 30 marzo. La serie, che continua ad avere risonanza in tutto il mondo, ha superato 30 milioni di ore di streaming con la seconda stagione e quasi 12 miliardi di minuti di streaming in tutto il mondo con le prime due stagioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La serie Disney “Paradise” avrà una terza stagione!

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