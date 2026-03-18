Il Congresso ha ascoltato i vertici della Sicurezza Nazionale americana in merito al raid che ha colpito una scuola elementare in Iran, causando la morte di 170 persone, tra cui quasi tutte bambine. La decisione di attaccare è stata motivata da dati d’intelligence considerati obsoleti. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla precisione delle informazioni utilizzate e sulla responsabilità delle azioni militari.

La Sicurezza Nazionale americana è sotto pressione per il raid americano che ha colpito la scuola elementare Shajaba Tayyiba di Minab, in Iran, uccidendo 170 persone, quasi tutte bambine. Alti funzionari dovranno comparire di fronte al Congresso per rispondere a domande sul conflitto contro la Repubblica Islamica e sulla capacità effettiva dell’ Fbi di impedire attacchi terroristici in territorio americano. Ma è soprattutto l’operato dell’esercito contro il regime degli ayatollah a preoccupare i funzionari, viste anche le ultime rivelazioni: a provocare quello che è stato fino a oggi definito “un errore” sarebbero state informazioni di intelligence obsolete che localizzavano una base militare nel luogo dove invece era presente l’istituto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La scuola in Iran bombardata per colpa di dati d’intelligence obsoleti”: vertici della Sicurezza Nazionale interrogati dal Congresso

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