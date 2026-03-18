I Cestò di Gualtieri, i cestini antiterrorismo progettati da Ama, stanno conquistando diverse città italiane. Dopo aver iniziato nella Capitale, ora vengono ordinati da numerosi Comuni sparsi in tutta Italia, con prospettive di diffusione anche all’estero. La richiesta si sta incrementando, portando i cestini fuori dal Grande raccordo anulare e in altri territori nazionali.

Dalla Capitale al resto d'Italia e prima o poi, perché no, anche in altri Paesi europei. « Cestò » esce dal Grande raccordo anulare e conquista altri Comuni italiani, che, interessati al prototipo di cestino antiterrorismo progettato da Ama, ne stanno ordinando a decine. I primi cento pezzi «extra Gra» – fa sapere l'azienda - sono andati a L'Aquila, che ne ha presi 30, e poi 20 a Lanciano in provincia di Chieti, 15 a Bari e per ora un'altra trentina tra Ischia e Reggio Emilia. Sul prezzo di vendita fanno fede i singoli appalti, quel che si sa è che a Roma Capitale i primi 18 mila sono venuti a costare circa 766 euro l'uno, ma si giocava in casa, Roma su Roma, mentre per la municipalizzata capitolina la provvigione sugli acquisti dei Cestò ordinati da altre città è del 5%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La rivincita dei Cestò di Gualtieri: spuntano in tutta Italia

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