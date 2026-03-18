La Puglia che innova | i Fondi UE stanno riscrivendo il futuro della Regione
La Puglia sta attraversando una fase di cambiamento economico, con investimenti provenienti dai Fondi UE che stanno sostenendo progetti innovativi nella regione. Oltre al settore turistico e alle sue spiagge, si stanno sviluppando iniziative nel campo tecnologico, contribuendo a creare un nuovo modello di sviluppo regionale. Questa trasformazione coinvolge diversi attori pubblici e privati che collaborano per rinnovare il tessuto economico locale.
Non solo mare e turismo. La Puglia sta vivendo una profonda metamorfosi economica, trasformandosi in un vero e proprio hub tecnologico nel cuore del Mediterraneo. Il motore di questo cambiamento? Un utilizzo strategico e mirato dei fondi europei, capace di proiettare le imprese locali sui mercati internazionali. Durante un recente workshop presso la Fondazione Its Apulia Digital di Bari, è emerso un dato che smonta i vecchi stereotipi: il turismo, seppur vitale, pesa per meno del 15% del PIL regionale. La vera forza della Puglia risiede nell’industria. Dall’aerospazio alla bioeconomia, passando per l’agroalimentare d’eccellenza e il primato nazionale nelle energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico), la regione sta usando i finanziamenti UE non come semplici sussidi, ma come “fattori abilitanti”. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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