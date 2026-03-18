La Puglia sta attraversando una fase di cambiamento economico, con investimenti provenienti dai Fondi UE che stanno sostenendo progetti innovativi nella regione. Oltre al settore turistico e alle sue spiagge, si stanno sviluppando iniziative nel campo tecnologico, contribuendo a creare un nuovo modello di sviluppo regionale. Questa trasformazione coinvolge diversi attori pubblici e privati che collaborano per rinnovare il tessuto economico locale.

Non solo mare e turismo. La Puglia sta vivendo una profonda metamorfosi economica, trasformandosi in un vero e proprio hub tecnologico nel cuore del Mediterraneo. Il motore di questo cambiamento? Un utilizzo strategico e mirato dei fondi europei, capace di proiettare le imprese locali sui mercati internazionali. Durante un recente workshop presso la Fondazione Its Apulia Digital di Bari, è emerso un dato che smonta i vecchi stereotipi: il turismo, seppur vitale, pesa per meno del 15% del PIL regionale. La vera forza della Puglia risiede nell’industria. Dall’aerospazio alla bioeconomia, passando per l’agroalimentare d’eccellenza e il primato nazionale nelle energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico), la regione sta usando i finanziamenti UE non come semplici sussidi, ma come “fattori abilitanti”. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - La Puglia che innova: i Fondi UE stanno riscrivendo il futuro della Regione

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