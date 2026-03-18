la premier parla con fedez

La premier ha avuto un colloquio con il rapper Fedez. Domani, indipendentemente dall’esito del referendum tra cinque giorni, il sole sorgerà ancora, come ricordato anche dall’ex presidente Barack Obama dopo la vittoria di Donald Trump. La frase è stata citata per sottolineare che, qualunque sia il risultato, la vita continuerà. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della conversazione.

Comunque vada tra cinque giorni il voto del referendum, "domani il sole sorgerà ancora", come disse il campione del centrosinistra Barack Obama all’indomani della prima vittoria di Donald Trump e ripeterebbe a ragion copernicana veduta persino oggi. Forse in ritardo, ma la maggioranza di centrodestra e soprattutto la premier Giorgia Meloni si stanno impegnando in quest’ultimo scorcio di campagna elettorale a disinnescare i toni apocalittici da fine del mondo e attacco alle libertà costituzionali che hanno catalizzato, mobilitato ma forse anche allontanato la partecipazione elettorale. All’insegna del vincere, ma non stravincere. Perciò la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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