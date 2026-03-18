La polizia sventa un assalto a un portavalori in Emilia la banda è pugliese | 12 arresti ferito un agente

La polizia ha fermato un tentativo di assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole tra Bologna e Modena. Durante l’operazione, svolta nella zona industriale di Vignola, sono stati arrestati dodici uomini, tutti di provenienza pugliese, e un agente è rimasto ferito. L’intervento ha impedito il furto e portato alla cattura dei sospettati.

La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. Sono state fermate 12 persone che stavano progettando l'assalto, individuati nella loro base operativa. Emergono indiscrezioni secondo cui almeno una parte della banda - se non tutta - arriva dalla Puglia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La polizia sventa un assalto a un portavalori in Emilia, la banda è pugliese: 12 arresti, ferito un agente Articoli correlati Sventato assalto a portavalori con maxi blitz della polizia: 12 arrestiGrazie alla maxi operazione scattata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo, gli uomini della polizia di Stato sono riusciti a sgominare una... Modena, sventato assalto a portavalori: 12 fermati e ferito un poliziottoBlitz della Polizia di Stato nel pomeriggio in un capannone in zona di campagna nel territorio comunale di Vignola, dove è stata individuata una... Aggiornamenti e notizie su La polizia sventa un assalto a un... Argomenti discussi: Nella notte un furto a segno a Reggio Emilia e uno sventato a Cavriago. Sventato l'assalto a un portavalori: ferito un poliziotto, vasta operazione dei Nocs in A1 e a VignolaLa polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno parte ... gazzettadiparma.it Blitz delle teste di cuoio contro una banda pronta ad assaltare i portavaloriLa polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno parte ... unionesarda.it