La polizia sventa un assalto a un portavalori in Emilia la banda è pugliese | 12 arresti ferito un agente

Da quotidianodipuglia.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha fermato un tentativo di assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole tra Bologna e Modena. Durante l’operazione, svolta nella zona industriale di Vignola, sono stati arrestati dodici uomini, tutti di provenienza pugliese, e un agente è rimasto ferito. L’intervento ha impedito il furto e portato alla cattura dei sospettati.

La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. Sono state fermate 12 persone che stavano progettando l'assalto, individuati nella loro base operativa. Emergono indiscrezioni secondo cui almeno una parte della banda - se non tutta - arriva dalla Puglia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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