La discussione sulla sicurezza occupa spesso le pagine dei giornali e le parole dei politici, ma questa volta a scriverne è Ruffini. Nelle sue parole si evidenzia come chi ha ottenuto vantaggi attraverso la questione della sicurezza possa trovarsi in difficoltà, rischiando di perdere proprio per la stessa ragione. La polemica si concentra sulle modalità con cui si parla e si gestisce il tema, senza entrare in analisi approfondite.

Ordine pubblico e immigrazione sono il paradosso del governo Meloni: da punto di forza a fonte di imbarazzo. Da dove ripartire Forze dell'ordine, più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati. Il governo corre ai riparti Chi ha vinto grazie alla sicurezza rischia di perdere per la sicurezza. E’ il paradosso in cui si trova il governo Meloni, alle prese con il primo netto calo nei sondaggi dopo tre anni di consensi stabili e con un vantaggio sul referendum che si è progressivamente dissolto fino a un sostanziale testa a testa. Il paradosso non è casuale. E’ il prodotto di una contraddizione che si è andata accumulando nel tempo:... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La politica degli annunci ha sequestrato la parola “sicurezza”. Ci scrive Ruffini

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