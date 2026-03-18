La Pgf è ottava a Biella Senza la stella Kovtun la squadra resta in corsa

La Palestra Ginnastica Ferrara è arrivata ottava a Biella durante la seconda giornata di Serie A1, con la squadra che ha affrontato la competizione senza la presenza di Illia Kovtun, atleta considerato una stella. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti, nonostante l’assenza di Kovtun, che si era infortunato prima dell’evento. La squadra si è mantenuta in corsa anche senza di lui.

La partenza per Biella per la seconda giornata di campionato di Serie A1 della Palestra Ginnastica Ferrara celava preoccupazione nell’aria visto l’assenza dell’argento olimpico Illia Kovtun, infortunato. Un’assenza alla quale notizia la squadra aveva reagito facendo da subito quadrato e promettendosi di centrare una prova perfetta, per rendere possibile la strada verso la salvezza, una prova che confermasse i gradi di campioni d’Italia in carica che ornano quest’anno la divisa dei palestrini. E in Piemonte così è stato, con Steven Matteo a suonare la carica, chiudendo la sua prova a 77 punti tondi, ancor meglio della prestazione maiuscola di Modena, quindici giorni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pgf è ottava a Biella. Senza la stella Kovtun, la squadra resta in corsa Articoli correlati Pgf decima nella prima stagionale a Modena. Senza la star Kovtun, gli estensi limitano i danniPalapanini di Modena da grandi occasioni per la prima giornata del campionato italiano di serie A1 di ginnastica artistica, il primo dei Top Events... Biella, la Serie A2 accende la corsa al vertice tra conferme e distacchi minimiDopo l’avvio del fine settimana dedicato alla Serie B, il Biella Forum ha ospitato anche la seconda prova del Campionato nazionale per club di Serie...