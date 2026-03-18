La pandemia a Bergamo l’alpino ultrà e le lacrime all’ospedale in Fiera che conquistarono Laura

Il 18 marzo a Bergamo si ricorda ufficialmente le vittime del Covid con una cerimonia pubblica. Durante l’evento, si sono svolte testimonianze e momenti di commozione, tra cui le lacrime di una donna all’ospedale in Fiera. La giornata è dedicata a commemorare le persone scomparse e a riflettere sulla pandemia, coinvolgendo cittadini e autorità locali.

LA COMMEMORAZIONE. Il 18 marzo il ricordo delle vittime del Covid: il programma della giornata a Bergamo. La storia di Nicola Cattaneo, dalle notti alla stazione di Bergamo alla costruzione dell’ospedale da campo alla Fiera: il lieto fine che guarda la futuro. Facebook, bistrattato social spesso caverna di livori, stavolta ha agito da Cupido, e più avanti scopriremo il perché. Questa storia d’amore, che per i suoi incastri sembra scritta da uno sceneggiatore e che invece è vera, deve infatti cominciare da uno dei protagonisti, Nicola Cattaneo, imbianchino 42enne di Valbrembo, alpino e tifoso della Curva Nord atalantina. Dal suo passato di alcol e cocaina che l’aveva portato in fondo al baratro, ma dal quale ha saputo risalire alla grande. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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