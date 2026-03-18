La palestra di via Euterpe intitolata a Elisa Antonacci

A Rimini, la palestra di via Euterpe è stata intitolata a Elisa Antonacci, giovane promessa della ginnastica artistica scomparsa nel 2022. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e familiari, che hanno partecipato al ricordo della atleta. La struttura ora porta il nome di Elisa Antonacci, in segno di riconoscimento e memoria.

La città di Rimini si prepara a rendere omaggio alla memoria di Elisa Antonacci, giovane promessa della ginnastica artistica scomparsa prematuramente nel 2022. Sabato 21 marzo, alle ore 10.30, la palestra comunale di via Euterpe sarà ufficialmente intitolata a lei, in una cerimonia che rappresenta un momento di profonda emozione per l’intera comunità sportiva locale. L’iniziativa vuole ricordare non solo il talento di Elisa, ma anche i valori che ha incarnato: impegno, passione e dedizione. Durante l’evento, le allieve del settore agonistico offriranno una breve esibizione, mentre le sue ex compagne riproporranno la coreografia dell’ultima gara a cui partecipò, trasformando il ricordo in un gesto vivo e condiviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La palestra di via Euterpe intitolata a Elisa Antonacci Articoli correlati “Taratata” con Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali – La scaletta e tutti i duettiPaolo Bonolis fa il suo ritorno alla conduzione in prima serata con “Taratata”, storico format musicale francese, presentando due eventi speciali su... Morì a 16 anni sul campo da calcio privo di defibrillatore: la palestra intitolata a Diego RivieraDovera, 25 febbraio 2026 – La palestrina comunale di viale Oldrini adesso ha il nome di Diego Riviera, il giovane morto l’8 dicembre 2009 a causa di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elisa Antonacci Temi più discussi: Rimini non dimentica Elisa Antonacci: la palestra di via Euterpe sarà a lei dedicata; La palestra di via Euterpe intitolata a Elisa Antonacci; Rimini, palestra via Euterpe intitolata a Elisa Antonacci; Rimini, palestra via Euterpe intitolata a Elisa Antonacci. La palestra di via Euterpe intitolata a Elisa AntonacciLa città di Rimini si prepara a rendere omaggio alla memoria di Elisa Antonacci, giovane promessa della ginnastica artistica ... ilrestodelcarlino.it Intitolazione della palestra di via Euterpe alla ginnasta Elisa AntonacciLa palestra comunale di via Euterpe sarà ufficialmente intitolata a Elisa in una cerimonia che si terrà sabato prossimo, 21 marzo, alle ore 10:30. L’evento rappresenta un gesto significativo per la co ... newsrimini.it INTITOLAZIONE - Rimini intitolerà la palestra comunale di via Euterpe alla giovane ginnasta Elisa Antonacci, scomparsa nel 2022. Prevista una cerimonia con esibizioni, ricordi e la scopertura della targa commemorativa - facebook.com facebook