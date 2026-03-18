La Nato schiererà un nuovo sistema Patriot nel sud della Turchia

Dopo l’abbattimento di tre missili provenienti dall’Iran nello spazio aereo turco, la Nato ha deciso di schierare un nuovo sistema Patriot nella base militare di Incirlik, situata vicino ad Adana nel sud-est della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. La decisione è stata annunciata da Ankara, che ha specificato l’installazione del sistema nel contesto delle misure di difesa nella regione.

Rafforzata la copertura antimissile dopo i tre razzi intercettati dalle difese dell’Alleanza atlantica nello spazio aereo turco. Dopo l’abbattimento di tre missili provenienti dall’Iran nello spazio aereo della Turchia, Ankara ha annunciato che un nuovo sistema Patriot verrà schierato nella base militare di Incirlik, situata nei pressi della città di Adana nel sud-est del Paese, non lontano dal confine con la Siria. La base rappresenta uno dei principali hub strategici della Nato nel Mediterraneo orientale. Rafforzata dunque ulteriormente la copertura antimissile del sud della Turchia, in risposta alle tensioni regionali legate al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Nato schiererà un nuovo sistema Patriot nel sud della Turchia Articoli correlati Leggi anche: La Turchia schiera i Patriot. «Sistema di difesa contro le minacce del nostro spazio aereo»: il nuovo scenario Iran, la guerra nel Golfo in diretta: la Turchia schiera i Patriot, "consultazioni con la Nato"Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra... Contenuti utili per approfondire Nato schiererà Temi più discussi: Missile di Teheran vola sulla Turchia. La Nato lo abbatte, Erdogan ringhia; Iran, Nato intercetta missile sulla Turchia. Macron: Attacco a Cipro è attacco all'Europa; Iran, Trump minaccia la Nato su Hormuz: Se non ci sarà risposta... Turchia, Nato schiera un altro Patriot: tensioni con Iran e alleatiLa Nato schiererà un altro sistema di difesa aerea Patriot statunitense nel sud della Turchia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di ... iltempo.it Guerra, Katz: Ucciso il ministro dell’Intelligence iraniana. La Nato schiererà un nuovo sistema Patriot nel sud della TurchiaLa guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase di escalation e coinvolge sempre più capitali del Medio Oriente. Nella notte missili iraniani hanno ... thesocialpost.it È iniziato il Campionato Italiano a Squadre di serie C e per la prima volta uno dei gironi della competizione sarà ospitato da SIT presso l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale. Ai nastri di partenza l’A.S.D. Scacchi in Tour schiererà 2 squadre, le - facebook.com facebook