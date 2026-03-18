Due medici sono indagati per falso in relazione alla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. La cartella clinica del bambino sarebbe stata modificata, secondo quanto emerso dalle indagini. La questione riguarda le eventuali alterazioni nei documenti medici legate al caso.

La cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto al Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di cuore, sarebbe stata modificata. E ora la Procura sta contestando una nuova accusa, per il reato di falso, a due dei sette medici indagati per la morte del piccolo. Stiamo parlando del cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto, e della seconda operatrice Emma Bergonzoni. Per tutti e due il gip ha chiesto una misura interdittiva ed entrambi, in base a quanto si è appreso, saranno ascoltati alla fine del mese. Secondo gli inquirenti, tra cui il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, le modifiche effettuate sulla cartella di Domenico riguarderebbero nello specifico gli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La morte di Domenico e le modifiche alla cartella clinica: 2 medici indagati per falso

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