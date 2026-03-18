Simona Sparaco, nota scrittrice e moglie di Massimo Gramellini, ha criticato i giudici in merito a un procedimento legale che ha coinvolto suo padre. Secondo quanto affermato, la vita di suo padre è stata distrutta e Woodcock, coinvolto nel caso, non si sarebbe nemmeno scusato. La scrittrice ha espresso il suo disappunto pubblicamente, senza fare approfondimenti sulle cause o sui motivi dell’accaduto.

Simona Sparaco è una famosa scrittrice, candidata anche al Premio Strega, m a è anche la moglie di Massimo Gramellini, giornalista e conduttore tv non esattamente di idee destrorse, anzi, spesso animatore di simpatiche compagnie di oppositori pronti a fare le pulci al governo Meloni. Gramellini ha sorpreso tutti non annunciando l’intenzione di votare No alla riforma della giustizia nel prossimo referendum, ma ovviamente neanche Sì. Se n’è rimasto un po’ nell’ombra, limitandosi a criticare il modo in cui la destra starebbe facendo la campagna referendaria, astenendosi su gaffe e toni violenti della sinistra, ma senza che nessuno se ne sia meravigliato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La moglie di Gramellini contro i giudici: “Distrutta la vita a mio padre innocente. Woodcock neanche si scusò”

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