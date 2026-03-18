La miracolosa guarigione di Andrea Stramezzi | la storia social del mese ha qualcosa che non torna

Dopo un malore improvviso e un breve coma, il medico Andrea Stramezzi, noto per la sua posizione critica sui vaccini, è riapparso sui social in meno di una settimana. La sua ripresa ha attirato l’attenzione di molte persone, che hanno commentato la notizia online, mentre i dettagli sulle circostanze del suo ricovero non sono stati divulgati. La vicenda ha suscitato numerosi commenti tra gli utenti della rete.

Dopo un malore improvviso e un coma lampo, il medico Andrea Stramezzi, punto di riferimento del mondo no-vax, è tornato sui social in tempi record. Tra sospetti di avvelenamento, racconti di esperienze mistiche e scatti in gondola a pochi giorni dalla terapia intensiva, la sua guarigione prodigiosa sembra però nascondere alcuni punti poco chiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 marzo 2026: la miracolosa guarigione di Eugenia spiazza i LujanRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... L’impossibile accade a Lourdes: guarigione miracolosa che scuote i medici e commuove anche gli increduliLa storia di una guarigione miracolosa avvenuta a Lourdes che sfida ogni legge fisica: si tratta di un caso molto commovente che non lascia... Aggiornamenti e notizie su Andrea Stramezzi Argomenti discussi: Burioni e Balanzoni uniti sul caso Stramezzi: dal coma alla foto al ristorante, il mistero che divide il di... La miracolosa guarigione di Andrea Stramezzi: la storia social del mese ha qualcosa che non tornaDopo un malore improvviso e un coma lampo, il medico Andrea Stramezzi, punto di riferimento del mondo no-vax, è tornato sui social in tempi record ... fanpage.it Dottor Andrea Stramezzi, cosa gli è successo? Grande preoccupazione per il celebre medicoOre di forte apprensione per le condizioni del dottor Andrea Stramezzi, noto al grande pubblico per le sue posizioni e per le terapie proposte durante la pandemia di Covid-19. Il medico sarebbe stato ... alphabetcity.it