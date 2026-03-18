Una manager del Monaldi ha dichiarato di essersi sentita tradita da Guido Oppido, primario cardiochirurgo dell’ospedale, coinvolto nel caso dell’espianto del cuore del bambino Domenico, deceduto a causa di un organo danneggiato. La donna ha anche riferito di sentirsi segnata come donna e madre a seguito degli eventi e delle conseguenze legate a quella procedura.

Tempo di lettura: 2 minuti Dice di essersi sentita “tradita” dal primario Guido Oppido, il cardiochirurgo che al Monaldi eseguì l’espianto del cuore del piccolo Domenico, poi deceduto perchè l’organo che gli era stato trapiantato era danneggiato. Anna Iervolino, manager dell’Azienda dei Colli, intervistata da la Repubblica Napoli, Il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno, ripercorre quel periodo drammatico sottolineando di essere stata “umanamente segnata come donna e come madre” dalla vicenda. I suoi ‘sospetti’ incominciò a maturarli il 29 dicembre (l’intervento era stato effettuato il 23 dicembre) “quando seppi che il dottor Giuseppe Limongelli, responsabile della parte cardiologica del trapianto, si era dimesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La manager del Monaldi: “tradita da Oppido, segnata come donna e madre”

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