La ‘linea diretta’ con Trump tutti i giornalisti hanno il numero privato del presidente a Washington

Da webmagazine24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i giornalisti hanno il numero privato del presidente degli Stati Uniti a Washington, e possono contattarlo direttamente. Le telefonate arrivano spesso a tarda notte o durante le pause del presidente, che risponde senza filtri o intermediari. La ‘linea diretta’ permette a molti di comunicare con lui in modo immediato, senza passare per canali ufficiali.

(Adnkronos) – Le telefonate arrivano a tarda notte, prima che il presidente Usa vada a dormire. O durante le sue pause. Oppure quando si trova a giocare a golf, in Florida, ed è magari di buon umore. Arrivano di prima mattina: appena inizia a pubblicare su Truth Social, segnale che è sveglio e potrebbe avere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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