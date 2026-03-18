La Lazio ha ottenuto due vittorie consecutive in casa, una novità in questa stagione. La squadra è riuscita a migliorare la posizione in classifica e a ridurre le preoccupazioni legate a una serie di risultati negativi. Questa serie di successi segna un momento importante per il club, che cerca di risalire la china dopo un inizio difficile.

Una Lazio ritrovata, due vittorie consecutive per la prima volta in questa deludente stagione, entrambe in casa per rendere la classifica meno anonima e soprattutto allontanare i cattivi pensieri di un crollo verticale. Sei punti preziosi anche grazie alla ritrovata solidità della difesa che, con solo 28 gol incassati in 29 partite, è al sesto posto della speciale classifica. Una delle novità del reparto arretrato è Oliver Provstgaard, 22 anni, pagato pochissimo, circa 4.5 milioni che adesso ha richieste da club di Premier per cifre quattro volte superiori. Un'altra intuizione del ds Fabiani, grazie al lavoro della talent-room di Formello che aveva segnalato questo lungo danese (194 centimetri di altezza), pescato da un club di retroguardia di quel paese, il Velje. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Lazio scopre un'anima danese

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