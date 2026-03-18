La Juve lo riporta in Italia | l’ex nerazzurro fa felice Spalletti

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha ottenuto due vittorie consecutive in Serie A. Un ex giocatore dell’Inter è stato reintegrato nella rosa e ha contribuito ai risultati recenti. La squadra si è mostrata più efficace in campo, anche se la strada verso la piena forma resta ancora lunga. La società ha riportato in Italia un calciatore che aveva lasciato l’estero.

di Patrizio Trecca La Juve di Luciano Spalletti ha ritrovato il sorriso nelle ultime due uscite di Serie A, ma non basta. Spalletti ha bisogno di nuovi innesti e il primo è un ex nerazzurro. La Juventus ha riacceso i motori proprio quando il baratro sembrava inevitabile, trasformando un periodo di crisi in una rincorsa che profuma di Europa che conta. La gestione di Luciano Spalletti, dopo un mese di febbraio dai tratti drastici che aveva fatto tremare le fondamenta della Continassa, ha ritrovato linfa vitale e compattezza. I successi ottenuti contro Pisa e Udinese non hanno soltanto portato sei punti fondamentali in dote, ma hanno proiettato improvvisamente i bianconeri nel cuore della zona Champions, restituendo serenità a un ambiente apparso per settimane sull’orlo del collasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Juve lo riporta in Italia: l’ex nerazzurro fa felice Spalletti Articoli correlati McKennie Juve, assist rinnovo dal papà: «Non lo vedevo così felice da un pezzo. Spalletti fa la differenza»di Redazione JuventusNews24McKennie Juve, assist rinnovo dal papà: «Non vedevo Wes così felice da un pezzo. Boga fa felice la Juve, Udinese k.o. Spalletti torna a vincere anche in trasferta ed è quarto per una notteI bianconeri mettono pressione su Como e Roma in attesa della sfida fra le due rivali per la qualificazione in Champions. BORDOCAM BOLOGNA-JUVE 0-1: dal gol di Cabal alle scintille Spalletti-Italiano | DAZN Tutto quello che riguarda La Juve lo riporta in Italia l'ex... Temi più discussi: Conceiçao insieme a Yildiz si sta prendendo la Juve: lo dicono i numeri; Juve, Spalletti disegna la squadra della prossima stagione; Juve, in allenamento c’è un solo assente. Da Milik a Vlahovic: le ultime di oggi verso l’Udinese; Mercato – Holm verso il ritorno a Bologna: lo svedese non verrà riscattato. La Juventus mette gli occhi anche su Pellegrino del Parma, ma sull'argentino c'è un'altra big di ASecondo quanto riportato recentemente dalla redazione di Calciomercato.it la Juventus valuta diversi profili per l'attacco in vista della prossima stagione. Oltre a Castro e Garcia, ... tuttojuve.com Una notte da signora. Boga riporta la Juventus nel paradiso ChampionsLa punta arrivata a gennaio decisiva contro l’Udinese, Spalletti ora è quarto. Annullato il raddoppio di Conceicao: Koopmeiners era in fuorigioco attivo. msn.com Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “L’aggiusta Inter”, “La mia forza è la normalità”, “Juve: Zirkzee con Vlahovic” #18marzo x.com 'Sandro sta pensando solo al Newcastle' Il tecnico dei Magpies esclude che il suo centrocampista possa essere distratto dalle sirene di Juventus, Arsenal e Manchester United Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook