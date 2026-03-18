La guerra di Piera Daniela Giordano e Giovanni Palombo all’Aurora

Sabato 21 marzo alle ore 22:00, al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo, si terrà l’evento DiVociDiDonne con la presentazione di Daniela Giordano e Giovanni Palombo de La guerra di Piera. L’appuntamento coinvolge il pubblico in una serata dedicata alla lettura e alla discussione del testo. La serata prevede anche interventi di altri partecipanti e conclude con un momento di confronto.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Sabato 21 marzo alle ore 22:00 al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo per DiVociDiDonne appuntamento con Daniela Giordano e Giovanni Palombo e La guerra di Piera. Teatro Concerto: la follia della guerra vista dalle donne. “Piera mise a bollire dei sassi per insaporire la minestra e si fece venire la febbre per scaldare i propri figli. Rabbia, desolazione e tante Pietà di Michelangelo che vagano in strada. Tutto questo deve finire, sentenziò a se stessa.” Testi di Daniela Giordano, Giovanni Palombo, frammenti di testo e canzoni di autori vari. Musiche originali di Giovanni Palombo. Daniela Giordano e Giovanni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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