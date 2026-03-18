La grotta più suggestiva del Lazio è a Gaeta | come visitare la Grotta del Turco

A Gaeta si trova una delle grotte più affascinanti del Lazio, nota come la Grotta del Turco. Si tratta di un sito naturale in cui il mare si scontra con le rocce creando un paesaggio unico, caratterizzato da giochi di luce e colori vivaci. La grotta è visitabile e rappresenta una tappa imperdibile per chi si trova nella zona.

C’è un luogo del Lazio nel quale il mare incontra la roccia creando uno spettacolo naturale sorprendente, tra giochi di luce e colori intensi. Si trova a Gaeta ed è considerato uno degli scenari più suggestivi della costa: la Grotta del Turco è una meta sempre più amata, perfetta per una visita immersiva tra natura e panorami mozzafiato. Ma perché è così speciale? E come fare per visitarla? LEGGI ANCHE: Mario Schifano torna a casa (e ci ricorda perché l’arte italiana non è solo Rinascimento) La Grotta del Turco a Gaeta: un gioiello naturale tra luce e leggenda. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Grotta del Turco si trova a Gaeta, all’interno del complesso del Santuario della Santissima Trinità, sulla Montagna Spaccata. 🔗 Leggi su Funweek.it

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