La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha annunciato che quest’anno si sono registrati un milione di arrivi, con eventi previsti per tutta l’estate e un nuovo modello per il settore balneare. La politica locale ha risposto alle critiche riguardo il rapporto con Radio Deejay, la promozione turistica e l’afflusso di stranieri, confermando i dati sui visitatori e le iniziative in programma.

Un milione di arrivi in un anno. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini (foto), risponde con i numeri a chi per mesi l’ha attaccata per il divorzio con Radio Deejay, la nuova linea presa sugli eventi, la promozione turistica e la panuria di stranieri. Nel 2025 Riccione ha registrato un +2,63 di presenze, e al 31 dicembre anche il comparto alberghiero, che aveva sofferto in estate, ha chiuso con un +0,79%. Sindaca, un milione di arrivi. Ci siete andati vicino. "E’ il risultato delle azioni messe in campo grazie al piano strategico del turismo. Abbiamo impostato un nuovo modo di agire sugli eventi, sulla promozione e comunicazione. Avevamo posto l’obiettivo del milione di arrivi turistici entro il 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande sfida di Riccione. Angelini: "Eventi tutta l’estate e un altro modello per il balneare"

Articoli correlati

Dal grande teatro alle icone pop: a Riccione 70 eventi fino a PasquaRiccione, 11 marzo 2026 – Riccione accende la primavera con una settantina di eventi, che da metà marzo e per tre mesi trasformeranno la città in un...

Story 2000 e Tutta Riccione al Peter: un’epoca che fatto la storia e una grande storia d'amoreDue venerdì di marzo consecutivi da non perdere al Peter Pan Club di Misano Adriatico: venerdì 20 è in programma la serata History, mentre per...

Una selezione di notizie su La grande sfida di Riccione Angelini...

Discussioni sull' argomento La grande sfida di Riccione. Angelini: Eventi tutta l’estate e un altro modello per il balneare; Viva Riccione - Il tuo mare ti aspetta; Weekend di motori a Riccione: arriva il Motor Fest tra drift, stunt e street food; Una primavera di grande teatro a Riccione.

La grande sfida di Riccione. Angelini: Eventi tutta l’estate e un altro modello per il balneareUn milione di arrivi in un anno. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini (foto), risponde con i numeri a chi per mesi l’ha attaccata per il divorzio con Radio Deejay, la nuova linea presa sugli event ... ilrestodelcarlino.it

buonasera a tutti. domani sarò a riccione e poi a pescara. conoscete dove mangiare in quelle zone grazie. - facebook.com facebook