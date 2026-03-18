Nel diciannovesimo giorno di escalation tra Israele, USA e Iran, Teheran ha condotto un attacco con bombe a grappolo su Tel Aviv, reagendo alla morte di Soleimani e Larijani. La conferma è arrivata anche dell’uccisione del ministro dell’Intelligence iraniano. Nel frattempo, un messaggio di minaccia è stato rivolto a criminali assassini, promettendo che pagheranno per le azioni contro Larijani. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte di Soleimani e Larijani. Le esplosioni hanno ucciso due civili di 70 anni. Intanto, dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, Rich Baris, di Big Data Polls, sondaggista del movimento Maga, ha avvertito che la base del presidente Donald Trump si sta restringendo e che questo avrà conseguenze disastrose per i Repubblicani nelle elezioni di metà mandato per il Congresso, in programma a novembre. Si prevede in gran parte che i repubblicani perderanno il controllo della Camera, e alcuni sondaggi hanno mostrato che anche il Senato potrebbe diventare contendibile. 🔗 Leggi su Open.online

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